Love, Death + Robots volume 2 déboule en trombe sur Netflix (+ trailer #2 bien trash)

Love, Death + Robots Volume 2 débarque dès aujourd’hui sur Netflix, une sortie accompagnée cette fois d’une second trailer bien plus violent (et hot) que le premier, de quoi rassurer ceux qui craignaient une forme de lissage entre deux saisons. Ce Volume 2 ne compte certes que 8 épisodes, mais au vu des nombreux jurons et des empoignades sanglantes entrevues dans le trailer, on devrait quand même en avoir pour notre temps de cerveau disponible. A noter que cette série à la fois futuriste et « no limit » a été supervisée par Jennifer Yuh Nelson, qui n’est autre que la co-réalisatrice de Kung Fu Panda 2 et 3. Oui, cela semble assez étrange à première vue, mais l’intervention de Jennifer n’a semble t-il pas eu d’incidence sur le contenu trash de cette série d’animés.

Rappelons pour les retardataires du fond que Love, Death + Robots agrège plusieurs courts métrages d’animations portant sur des thèmes de S.F. Les deux volumes sont disponibles sur Netflix.