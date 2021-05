Twitter : la requête pour avoir un compte certifié revient très bientôt

Ceux qui veulent avoir un compte certifié sur Twitter vont bientôt pouvoir faire une demande. Le réseau social devrait relancer ce système la semaine prochaine selon Jane Manchum Wong.

Jane Manchum Wong s’est fait un nom en fouillant dans le code des applications (surtout celles des réseaux sociaux) et en découvrant des fonctionnalités qui sont en train d’être développées. Elle a découvert à quoi va ressembler l’interface pour demander à avoir un compte Twitter certifié. Elle assure au passage selon « plusieurs sources » que ce sera en place à compter de la semaine prochaine. Twitter n’a pas communiqué officiellement sur le sujet pour l’instant.

Voici quelques éléments que demandera Twitter :

I was told by multiple sources that Twitter plans to launch the new self-served Verification Request form next week https://t.co/vI4q63WwJe

