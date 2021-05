Mars500 : l’expérience sous cloche a modifié le microbiote des astronautes

Mars500, un programme expérimental organisé par l’Institut des problèmes biomédicaux, (IBMP) de l’Académie des sciences de Russie avec la participation de l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale fédérale russe (Roscosmos), s’était fixé pour objectif de recréer les conditions d’un voyage aller-retour de 530 jours vers Mars. Véritables rats de laboratoire, les astronautes-participants à Mars500 se sont retrouvés auscultés, tant sur les plans physiques, psychologiques que physiologiques. Une fois l’aventure terminée (le 4 novembre 2011), il s’est avéré que les 6 astronautes affichaient un bon état de santé général hormis des douleurs abdominales. De nouvelles recherches viennent cependant de démontrer que certaines données physiologiques et biologiques avaient bel et bien été modifiées.

Ainsi, des chercheurs de l’Université de Montréal (Canada) ont analysé des échantillons de selles de certains participants, et se sont alors rendu compte que le microbiote des astronautes s’était modifié lors de l’expérience. 16 espèces bactériennes peu « documentées » ont proliféré dans les entrailles des participants. Les chercheurs sont finalement parvenus à repérer un Streptococcus thermophilus, soit une bactérie généralement utilisée… dans la fermentation du lait ! A contrario, 15 autres espèces de bactéries ont vu leur population diminuer, dont certaines qui participent au métabolisme de l’insuline.

En conclusion, les prochains voyageurs vers Mars auront sans doute de sacrés maux d’estomacs.