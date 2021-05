GTA V : une IA de traitement d’images permet d’obtenir un rendu hyper-réaliste

Vous n’avez jamais vu GTA V comme ça. Les chercheurs Stephan Richter, Hassan Abu AlHaija et Vladlen Koltun ont mis au point une IA de traitement d’image capable de retravailler l’affichage du célèbre jeu video… de façon à le rendre beaucoup plus réaliste. Les explications deviennent particulièrement pointues à la moitié de la vidéo de démo, mais la première partie est franchement spectaculaire. L’IA change la colorimétrie globale, modifie les réflexions sur les véhicules ou certaines textures au sol, pour un résultat finalement très proche d’un rendu video-live. A noter que ce rendu global s’appuie sur une base de donnée de photos de rues prises en Allemagne.



Les résultats sont aussi comparés à ceux d’autres systèmes de traitement d’images, qui s’avèrent nettement plus instables (« glitch » multiples notamment). Certains font remarquer en commentaires que cet affichage photo-réaliste se rapproche finalement plus du GTA de la gen précédente, comme s’il fallait opérer une forme de régression visuelle pour obtenir la sensation visuelle de « photo-réalisme » (moins de détails, couleurs plus ternes, etc). Le fait est qu’avec l’affichage 4K et des moteurs de rendu de plus en plus sophistiqué, l’affichage de certains JV perd parfois en réalisme ce qu’il gagne en détails et effets d' »épate » visuelle.