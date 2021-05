Huawei P50 : de nouveaux rendus du bloc photo (et du capteur 1 pouce ?)

Le P50 de Huawei devrait de nouveau être un monstre de photofone. Des nouveaux rendus 3D dénichés par le leaker Teme dévoilent le bloc arrière composé de 4 capteurs. 3 des capteurs sont repartis sur une même zone circulaire, tandis qu’un 4ème capteur (certainement d’un pouce vu sa taille) ainsi que le flash sont placés sur le seconde zone circulaire.

Plus étrange, un second flash est situé sur le bord droit du bloc photo. Ces rendus ne sont pas les premiers du genre, mais on a droit ici à un gros plan, totalement net de surcroit. On notera enfin que ces rendus ne seraient pas une reconstitution 3D réalisée à partir des rumeurs mais proviendraient bien du matériel promotionnel du fabricant.

Il ne reste donc plus qu’à attendre l’officialisation de Huawei, qui ne semble pas très pressé pour le moment.