Square Enix : des résultats records, au niveau des plus grands studios

Square Enix vient de changer de dimension. L’éditeur japonais signe en effet une année fiscale 2020-2021 absolument mirifiques, avec des résultats records au niveau de ceux des géants du secteur. Ainsi, durant la période qui s’est clôturée le 31 mars 2021, l’éditeur a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros (1,9 milliard en 2019-2020), un bénéfice opérationnel de 356 millions d’euros et un bénéfice net de 203 millions d’euros (161 millions en 2019-2020).

Seule la division Amusement (bornes d’arcade) de Square Enix aura souffert ces derniers mois, mais ce coup de grisou compréhensible (le confinement a mis à l’arrêt les salles d’arcade au Japon) a été plus que compensé par les résultats incroyables de la division Digital Entertainment, qui regroupe les ventes de jeux consoles, mobiles et PC. Sur la période concernée, les ventes de jeux ont rapporté 381 millions d’euros à l’éditeur, soit 120 millions de plus que l’année précédente (266 millions d’euros en 2019-2020) !

FFVII Remake, l’un des grands succès de Square Enix en 2020

Le jeu mobile est désormais la plateforme la plus rentable pour Square : les ventes de jeux iOS et Android ainsi que les achats in-app ont rapporté 962 millions de dollars (l’arrivée de Nier Re[in]carnation en Europe va sans doute tout booster). C’est encore mieux que les ventes des jeux PC (729 millions de dollars), ou les MMO (300 millions de dollars). En volume, cela se traduit par 49,90 millions de jeux écoulés, contre 33,2 millions un an plus tôt. Mazette ! Pour l’année en cours, Square Enix envisage un CA de 2,5 milliards d’euros, et un bénéfice net de 181 millions d’euros.