Zenfone 8 et 8 Flip : Asus dévoile des flagships haut de gamme et compacts

Après de nombreux leaks, Asus vient d’officialiser ses Zenfone 8 et 8 Flip, deux flagships haut de gammes au form-factor plutôt compact. Le Zenfone 8 dispose d’une dalle AMOLED 5,9 pouces FHD+ et 20:9 fonctionnant avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. A noter que cet écran est protégé par la toute dernière génération de verre Gorilla, le Gorilla Glass Victus. Le processeur est un Snapdragon 888 de Qualcomm (5G donc) épaulé par 6 à 16 Go de RAM LPDDR5, et la capacité de stockage s’étend de 128 Go à 256 Go selon les modèles. La batterie 4000 mAh devrait assurer une belle autonomie au vu de la compacité du mobile.

Le bloc photo arrière propose deux capteurs uniquement, soit un Sony IMX686 de 64 mégapixels et un ultra grand-angle Sony IMX 363 de 12 mégapixels. A noter l’encombrement réellement minimal de ce modèle de 170 gramme. le Zenfone 8 n’est pas aussi compact qu’un iPhone 12 mini, mais il joue clairement dans la même court. L’Asus Zenfone 8 sera disponible à la vente le 31 mai prochain. 3 configurations (en deux coloris noir ou argent) seront proposées, soit un modèle 8 Go de RAM / 128 Go de stockage à 699 euros, un 8 Go de RAM / 256 Go à 749 euros et un 16 Go de RAM / 256 Go à 819 euros. Les 500 premiers exemplaires précommandés du modèle 8 Go de RAM /128 Go auront droit à une remise de 100 euros.

Le Zenfone 8 Flip affiche globalement les mêmes spécifications que le Zenfone 8, hormis un encombrement supérieur, une dalle AMOLED 6,67 pouces FHD+ et 90 Hz, une batterie 5000 mAh, et bien sûr le bloc photo pivotant à trois capteurs. Les capteurs photo proprement dit sont là encore identiques à ceux du Zenfone 8, mais Asus a rajouté un troisième capteur, un téléobjectif Omnivision OV08A de 8 mégapixels, qui servira surtout lorsque le bloc photo pivotant sera utilisé en mode selfie. Le Zenfone 8 Flip est proposé à la vente à 799 euros dans sa version 8 Go de RAM/256 Go de stockage.