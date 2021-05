PlayStation Studios : 25 jeux PS5 en développement, dont de nouvelles licences

Les PlayStation Studios ont du boulot avec 25 jeux qui sont en développement et sortiront sur PS5. Hermen Hulst, le responsable des PlayStation Studios, a indiqué dans une interview à Wired que près de la moitié comprendra de nouvelles licences.

25 jeux PS5 en préparation chez les PlayStation Studios

« Il y a une quantité incroyable de variété provenant de différentes régions », a déclaré Hermen Hulst. « Des grands, des petits, des genres différents », a-t-il précisé. Il n’est pas clair si cela fait référence à des titres précédemment non annoncés ou si cela inclut des jeux à venir comme Kena : Bridge of Spirits, qui doit sortir en août.

Le fait que les PlayStation Studios travaillent sur 25 jeux pour la PS5 est une bonne nouvelle pour les joueurs, surtout qu’une partie sera de la pure nouveauté. Les joueurs savent au moins que plusieurs exclusivités vont arriver sur la nouvelle console.

Toujours un stock limité pour le PS5

Mais avant de pouvoir jouer sur PS5, il va falloir être en mesure d’acheter la console. Et c’est tout sauf simple depuis son lancement en novembre dernier. La demande est nettement supérieure à l’offre et Sony le voit bien. Le groupe a récemment indiqué que la pénurie pourrait perdurer en 2022. C’est lié à la demande importante et le fait qu’il y a en ce moment une pénurie de puces touchant de nombreux secteurs, dont celui des consoles.

« Nous faisons tout notre possible pour améliorer cette situation », a déclaré le Jim Ryan, le grand patron de PlayStation. « Nous voyons la production s’accélérer au cours de l’été et certainement dans la seconde moitié de l’année, et nous espérons voir une sorte de retour à la normale en matière d’équilibre entre l’offre et la demande pendant cette période », a-t-il ajouté. Il se veut donc positif… mais il faudra voir si la situation va effectivement s’améliorer.