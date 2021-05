SVoD : partie trois pour Lupin (Netflix), et trois saisons pour Invincible (Amazon Prime Video)

Pour Lupin, c’est dans la poche (du cambrioleur). La série française avec Omar Sy en vedette reviendra pour une partie trois. Netflix avait laissé un indice sous la forme d’un URL planqué dans le trailer de la partie 2 (regardez bien…). Cet URL renvoie à une page web sur laquelle est inscrite la citation suivante : « Assane a toujours une longueur d’avance. Lupin reviendra pour une partie 3.” En revanche, les fans de la série devront être patients. La partie trois de Lupin pourrait être programmée pour l’an prochain. Un cambriolage réussi, ça se prépare longtemps à l’avance…

Seconde info placée sous le chiffre trois : l’excellente série de super-héros Invincible, qui confirme la « grinta » d’Amazon Prime Video avec ce genre (The Boys), aura droit à une seconde, et même à une troisième saison ! Adaptée du Comics de Robert Kirkman, Invincible est une série d’animation qui fait la part belle aux relations intra-familiales, une tendance du genre que l’on retrouve déjà en germe dans les Spidey et qui a été récemment exploitée dans les deux films « Les Indestructibles » de Pixar. La série d’Amazon raconte les affres existentiels d’Invincible, un super-héros qui doit composer avec un père super-héroïque au passé déjà chargé, Omni-Man.

C’est Robert Kirkman en personne (le créateur du Comics), qui a confirmé il y a quelques jours sur Twitter la production des saisons 2 et 3. Là encore, il faudra s’armer de patience et attendre sagement 2022 voire 2023…