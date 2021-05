Realme dévoile le Realme 8 5G, un smartphone 5G plus qu’abordable

Vous n’avez pas 400 ou 500 euros à mettre dans un smartphone 5G ? Le Realme 8 5G est peut-être fait pour vous. Dévoilé quelques semaines à peine après l’annonce de la gamme Realme 8, le Realme 8 5G sera disponible à la vente le 18 mai prochain au prix canon de 199 euros (puis 229 euros après la période de lancement).

Les specs du Realme 8 5G ne crèvent sans doute pas le plafond, mais elles restent solides : processeur MediaTek Dimensity 700 5G épaulé par 4, 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles, batterie 5000 mAh, écran IPS 6,5 pouces 90 HZ à la définition exotique de 1080 x 2400 pixels, et un bloc photo à trois capteurs, soit un grand-angle 48 mégapixels, f/1.8, eq. 26 mm, un macro 2 mégapixels, f/2.4, et un capteur 2 Mpx et f/2.4 pour la profondeur de champ et l’assist de l’autofocus. Le capteur d’empreintes n’est plus situé sous l’écran mais sur la tranche de l’appareil. A noter enfin que le Realme 8 5G tourne avec la sous couche d’interface Realme UI (sobre et efficace).