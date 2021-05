Electronics Arts : chiffre d’affaires record, bénéfices en baisse… et pas d’E3 2021

Le géant américain Electronic Arts vient de dévoiler les résultats de son exercice fiscal 2020-2021, et le constat est assez contrasté. Le chiffre d’affaires du groupe progresse légèrement (4,6 milliards d’euros en 2020, contre 4,5 milliards en 2019), mais les bénéfices reculent, cette fois plus nettement (861 millions d’euros contre 1,2 milliard en 2019). Plus que jamais donc, les jeux EA restent de formidables machines à cash : le battle royale Apex Legends a ainsi généré plus d’un milliard de dollars de revenus depuis son lancement et EA s’attend encore à une croissance des gains de 20% sur l’année en cours.

Avec près de 25 millions de joueurs sur consoles et PC, Fifa reste un énorme blockbuster… qui résiste à toutes les critiques sur les mécaniques voraces de FUT (Fifa Ultimate Team). Quant au très populaire Sims 4, la simu domestique a séduit un peu moins de 36 millions de joueurs. Tout va bien donc pour les grosses licences d’EA (économiquement s’entend). La sortie annoncée du prochain Battlefield devrait encore doper ces résultats déjà mirifiques.

EA note enfin que le démat prend désormais la plus grosse part des ventes de jeux : 62% des titres EA vendus depuis un an (tous supports confondus) ont été téléchargés à partir d’une boutique en ligne. On notera aussi que les achats intégrés aux jeux et les services connexes ont rapporté à eux seuls 74% du chiffre d’affaires d’EA. Le pay-to-win n’est vraiment pas près de disparaitre…

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

EA prévoit un CA de 5,6 milliards de dollars pour l’année en cours (nouveau record donc), mais un bénéfice en baisse, encore, à 320 millions d’euros. En marge de cette publication de chiffres, le groupe a aussi publié un tweet précisant les dates de sa prochaine conférence EA Play (en ligne), soit le 22 juillet prochain. Corollaire de cette annonce, EA ne sera pas présent à l’E3 2021.