Vive Pro 2 : le nouveau roi du VR-gaming ? (5K 120 Hz, 120° de FoV, optique 2 éléments)

HTC vient de dévoiler le Vive Pro 2, qui a l’ambition non feinte de (re)devenir le meilleur casque haut de gamme PCVR pour le jeu. Le Vive Pro 2 garde du Vive Pro originel son design général ainsi que son système audio Hi-Res intégré. Pour le reste, HTC a sorti le grand jeu, avec un écran 5K LCD RGB (2448 x 2448 px par œil) à la fréquence d’affichage de 120 Hz, ainsi qu’un champ de vision (FoV) élargi à 120° (110° sur le Vive Pro). La partie affichage bénéficie aussi d’une optique à 2 éléments, qui garantit une netteté totale de l’image jusqu’aux pourtours de la lentille. Et contrairement au Quest 2, l’écart interpupillaire pourra être réglé avec une grande précision.

Pour afficher en 5K et 120 Hz, il faut de la puissance de calcul… et du débit. Le Vive Pro 2 utilise le Display Stream Compression (compression vidéo temps réel quasi sans perte) via le DisplayPort, afin de garantir la parfaite fluidité de l’affichage. Le format de compression serait déjà pris en charge par Nvidia et AMD, du moins sur certains GPU hauts de gamme. Le Vive Pro 2 sera vendu seul ou avec des accessoires (deux stations de base 2.0 et deux manettes Vive Wands) sachant que l’appareil est bien sûr compatible avec l’ensemble des accessoires SteamVR (notamment les stations de base ou les manettes).

Le Vive Pro 2 est dores et déjà disponible en préco au prix de 739 euros au lancement (799 euros par la suite). Les livraisons démarreront le 4 juin prochain. Un bundle comprenant donc le casque, deux stations de base 2.0 et deux manettes Vive Wands sera proposé à la vente le 4 août prochain au prix de 1399 euros. Oui, ça pique un peu… A ce niveau de tarification, le suivi oculaire et le rendu fovéal n’auraient clairement pas été du luxe…