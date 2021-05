Vive Focus 3 : HTC dévoile un casque VR autonome ultra puissant… pour les professionnels (5K, FoV 120°, XR2, etc.)

Le Vive Focus 3 ne décevra pas les amateurs de belles specs. Ce casque VR autonome est en effet ce qui se fait de mieux sur le marché. Si le processeur, un Snapdragon XR2 de Qualcomm, est le même que celui qui équipe l’Oculus Quest 2, le reste des specs n’a (presque) pas d’égal dans la catégorie des casques autonomes. La définition globale, 5K, est de 4896×2448 pixels (en LCD), ou de 2448×2448 par œil. C’est nettement au delà des 3664×1920 pixels du Quest 2 et même au dessus des 4320×2160 du HP Reverb G2.

Le Vive Focus 3 sera uniquement proposé à la vente aux entreprises

La vitesse de rafraichissement est de 90 Hz (le Quest 2 peut atteindre 120 Hz, mais l’affichage s’en ressent…) et le champ de vision (FoV) de 120° (le Quest 2 se contente de 90° et le Vive Focus Plus de 110°). Nouveauté surprenante, la batterie arrière peut être changée à chaud, sans que l’on ait besoin d’éteindre le casque. HTC promet une recharge rapide de l’appareil, de 0 à 50% de capacité en 30 minutes seulement.

Les contrôleurs du Vive Focus 3 ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux du Quest. Ces manettes disposent en outre de LED infrarouges pour la détection des mouvements par les caméras du casque. La batterie intégrée (et non amovible) de ces contrôleurs autorise une durée de fonctionnement continu d’une quinzaine d’heures. Le casque HTC Vive Focus 3 sera disponible à la vente le 24 juin prochain au prix de 1300 dollars. Le Vive Focus 3 sera livré avec une garantie « Business » de 2 ans et un pack d’outils logiciels Vive Business, ce qui suffit à répondre à la question du positionnement de ce casque.