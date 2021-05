New World : nouveau trailer pour le MMO d’Amazon, et une date de sortie

Prévu pour le mois d’août 2020, New World sortira finalement le 31 août 2021. Cette année de retard n’aura sans doute pas été de trop, entre les contraintes liées à la pandémie, la nécessaire chasse au bug (surtout après le scandale Cyberpunk 2077) et, selon Amazon, l’ajout d’éléments de gameplay novateurs et « transformateurs ». Amazon Game Studios a officialisé cette date à la toute fin d’un trailer de gameplay plutôt rassurant. Le MMORPG dévoile quelques unes de ses mécaniques de combat, les aspects multijoueurs, ainsi que le fil conducteur sous-jacente de son lore, l’Aeternum, qui semble être un peu l’équivalent de la Force dans Star Wars.

La direction artistique parvient aussi à imposer son style néo-classique, et dénote un réel soucis de cohérence esthétique. Après plusieurs abandons de titres annoncés (dont un MMORPG sur le Seigneur des Anneaux), Amazon Game Studios parviendra t-il enfin à nous surprendre avec son ambitieux New World ? Réponse le 31 août.