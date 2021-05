Xbox : Quick Resume s’améliore et plus avec la mise à jour de mai

Microsoft annonce la disponibilité de la mise à jour de mai pour ses Xbox. Il y a des améliorations pour la fonction Quick Resume sur les Xbox Series X/S, ainsi qu’une nouvelle autorisation directe audio et du changement pour les enfants.

Quick Resume permet de passer d’un jeu à l’autre pour reprendre la partie exactement là où le joueur l’a laissée. Avec la mise à jour de mai, Quick Resume s’améliore encore, il devient plus stable et les temps de chargement sont raccourcis. Il est également plus facile d’identifier les jeux stockés et d’y accéder. Microsoft ajoute qu’une mention Quick Resume apparaît désormais pour indiquer si le jeu tournant actuellement supporte cette fonctionnalité.

Un autre changement avec la mise à jour de mai pour Xbox est une autorisation directe audio pour les applications multimédias. Les applications multimédias (comme les applications de streaming) passent outre la console pour accéder aux périphériques HDMI compatibles, ce qui fournit une meilleure expérience audio sur l’installation externe. Pour l’activer, il faut se rendre dans Paramètres > Général > Volume & Sortie Audio et cocher « Autorisation Directe ».

D’autre part, la mise à jour permet de voir les bandes-annonces des jeux avec le Xbox Pass et ajoute un nouvel arrière-plan animé (qui a pour nom Particules). Il y a également du changement pour les parents. Les enfants peuvent désormais demander l’autorisation à leurs parents pour accéder à un jeu multijoueur précis.