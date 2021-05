Yaw2 : le siège ultime pour la VR récolte 1,3 million de dollars sur Kickstarter… en deux semaines

Après un YAW VR prometteur (mais pas toujours très fiable si l’on en croit certains retours sur Reddit), place donc au Yaw2, un siège gaming 3DOF entièrement pensé pour la VR. Le projet Kickstarter, démarré le 23 avril avec un objectif de 100 000 dollars, a déjà récolté 1,3 million de dollars en 15 jours ! Compatible avec le PSVR, l’Oculus Quest et les casques PCVR, le Yaw2 peut aussi servir de bureau de travail compact… et de siège de repos. Mieux encore, il est possible de rajouter un siège gaming de n’importe quelle marque à la plateforme !



Le Yaw2 peut bouger sur trois axes (3DOF) en fonction des mouvements du joueur dans le titre VR, et même à 360° avec une base mobile non disponible sur le modèle standard. De nombreux jeux VR sont déjà pris en charge, dont Elite Dangerous, Dirt Rally 2.0, Project Cars 2, MS Flight Simulator, ou bien encoreFly Inside. Les tarifs démarrent à 1470 dollars, et culminent à plus de 2000 dollars pour le Yaw2 Pro équipé de sa base et de tous les accessoires adaptés (pour l’installation d’un pédalier par exemple). Tous les modèles de Yaw2 seront disponibles à la vente au mois de septembre 2021.