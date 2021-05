Vivo promet désormais 3 ans de mises à jour Android

Vivo s’améliore au niveau du support de ses smartphones et promet désormais 3 ans de mises à jour Android. Le constructeur chinois va toutefois réserver cette évolution à ses modèles haut de gamme.

3 ans de mises à jour pour les smartphones Vivo

Ainsi, les smartphones Vivo de la gamme X vont profiter de 3 ans de mises à jour Android. Cette nouvelle politique sera une réalité à compter des modèles qui verront le jour à partir de juillet 2021. Cela couvrira l’Europe, l’Australie et l’Inde. Concernant les smartphones non éligibles à cette nouvelle politique, Vivo promet de continuer à proposer des mises à jour de sécurité.

« Dotés d’un matériel haut de gamme, les téléphones de la gamme X sont créés pour durer et nous voulons nous assurer que nos clients bénéficient d’un support logiciel à la hauteur de leurs attentes », a déclaré Yujian Shi, vice-président et directeur technique de Vivo. « Nous innovons toujours en gardant l’utilisateur à l’esprit. Avec cet engagement, nous faisons la promesse à nos clients qu’ils pourront profiter d’une expérience de smartphone haut de gamme pendant une période prolongée et continuer à bénéficier des dernières fonctionnalités logicielles », a-t-il ajouté.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, Vivo rejoint un groupe restreint de fabricants Android promettant trois ans de mises à jour pour leurs smartphones. Google a depuis longtemps une politique similaire pour ses téléphones Pixel. L’année dernière, Samsung a annoncé une politique de trois générations de versions d’Android couvrant certains appareils Galaxy. Il y a le groupe HMD et LG qui ont une politique similaire.