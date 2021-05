Certaines applications Android pourraient tourner sous l’Oculus Quest

Le YouTubeur spécialisé VR The Mysticle (dont je suis par ailleurs l’excellente chaîne YouTube) vient sans doute de lever un gros lièvre. Ce dernier s’est en effet rendu compte que durant un court laps de temps, la section Preview de la boutique Oculus (pour titres en accès anticipés) contenait des apps Android, comme Zoom, TikTok, Candy Crush ou bien encore le jeu ultra populaire Among US. A priori, il ne s’agirait pas ici des versions VR de ces titre : les apps Android pourraient s’afficher dans l’interface Oculus en 2D, au sein d’une fenêtre dédiée.

This was brought up on our discord today and I just had to check it out to make sure it was real. It sure is! These are under preview apps in the store. The developer name in info is « Android Apps For Quest » and the website seems to be Oculus. Are they finally adding popular apps pic.twitter.com/aUuTuTowLz

— TheMysticle (@TheMysticle) May 7, 2021