DXOMARK teste désormais l’autonomie des smartphones (et livre son premier classement)

Après les blocs photo et les écrans DXOMARK s’attaque à l’autonomie de nos smartphones. Les mobiles sont testés par des robots dans une pièce qui sert aussi de cage de Faraday. Ce dispositif de pointe garantit la précision des tests pour l’ensemble des smartphones évalués. Les mobiles peuvent ainsi être soumis à plusieurs types de réseaux (4G, 5G), de différents opérateurs, sans perturbations extérieures du signal. Le test consiste en un énorme run de 24 heures durant lequel le bras-robot ouvre une quantité impressionnante d’applications. Vidéos en streaming (en cellular et WiFi), vidéos en local, streaming musical, jeux, appels, tous les usages sont passés au crible, sans compter les variations sur la luminosité de l’écran en fonction des heures supposées de la journée.

Les premières batteries de tests ont livré leur verdict. Le top 4 réunit un appareil Samsung, un Wiko, un Oppo et un iPhone d’Apple. Le Galaxy M51 est le smartphone avec les meilleurs résultats globaux (88 points sur 96 points d’autonomie, 61 de temps de charge, et 87 d’efficacité énergétique) le Wiko Power U30 est le champion de l’autonomie (86 points), l’Oppo Find X3 est le meilleur en charge (81 points), tandis que l’iPhone 12 Pro Max est sans égal en terme d’efficacité énergétique (78 points). On note que le modèle européen du Samsung S21 Ultra 5G (avec puce Exynos) termine à la seizième place avec 57 petits points.