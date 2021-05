Ingenuity : la passe de 5 à 10 mètres d’altitude pour le drone « martien »

Encore plus haut, encore plus loin. Le drone-hélico Ingenuity continue de batifoler au dessus de la surface de Mars. Vendredi 7 mai, le petit drone s’est élevé à 10 mètres d’altitude et a parcouru près de 129 mètres. Ce vol de 108 secondes a une autre particularité : pour la première fois, Ingenuity n’est pas revenu à son point de départ, ce qui lui permettra de survoler de nouvelles zones lors de son 6ème vol. Deux autres vols auront lieu dans les 30 prochains jours.

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI

— NASA JPL (@NASAJPL) May 8, 2021