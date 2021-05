Les effets spéciaux de Falcon et le Soldat de l’Hiver dévoilés dans une vidéo

Marvel a mis en ligne une vidéo qui montre comment sont réalisés les effets spéciaux de sa série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Celle-ci a vu le jour sur Disney+ et tous les épisodes ont été diffusés.

Aperçu des effets spéciaux pour Falcon et le Soldat de l’Hiver

Eric Leven, le superviseur des effets spéciaux pour la série, analyse quelques scènes marquantes, notamment la scène de poursuite en plein vol du premier épisode. « Ce que je voulais vraiment faire pour les grandes séquences d’action était, autant que possible, de donner l’impression que les choses sont ancrées dans la réalité », explique Eric Leven. « De toute évidence, Anthony Mackie ne vole pas avec un vrai jet pack et de vraies ailes, mais nous voulions donner l’impression que s’il le faisait, comment le filmerions-nous ? », a-t-il ajouté.

Kari Skogland, la réalisatrice de la série, voulait notamment que les scènes de vol transmettent la sensation authentique d’une personne réelle volant dans les airs. Il y a notamment eu un vol en wingsuit après un saut depuis un avion.

Comme dit précédemment, la série Falcon et le Soldat de l’Hiver est maintenant terminée. La « suite » devrait être dans Captain America 4 et non une deuxième saison. La prochaine série Marvel à débarquer sur Disney+ sera Loki. Elle fera ses débuts le 9 juin prochain. Il y aura un nouvel épisode chaque mercredi.