3DEXPERIENCE : La plateforme de Bouygues Construction et Dassault Systèmes qui révolutionnera le secteur de la construction

Deux entreprises d’envergure ont noué un partenariat visant à accélérer la transformation du secteur de la construction. Il s’agit de Bouygues Construction et de Dassault Systèmes. Ces entreprises ont effectivement annoncé le renouvellement de leur partenariat afin d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur de la construction grâce à la 3DEXPERIENCE.

Il s’agit d’une plateforme qui alimente une nouvelle génération d’expériences collaboratives liées à la construction pour simplifier et rationaliser l’organisation des projets et les interactions sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

3DEXPERIENCE rendra la gestion des projets plus facile, dynamique et interactive

Apparemment, la 3DEXPERIENCE adoptera une approche « Product Lifecycle Management », une solution axée sur le produit et en adoptant la conception la plus appropriée ; une vision à 360° du produit et qui centralisera toutes les informations liées à leur développement, de leur conception à leur lancement ; et enfin, un décloisonnement des métiers. 3DEXPERIENCE offre ainsi une vue en temps réel à la fois des activités, de l’écosystème et de toutes les parties prenantes.

La plateforme se base également sur la création d’un jumeau numérique qui permet une industrialisation de la gestion des projets, allant de la conception à l’exploitation. Le but étant de rendre le système dynamique et interactif grâce aux données récoltées à travers l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

D’après le PDG de Bouygues Construction, Philippe Bonnave, « notre partenariat avec Dassault Systèmes nous permet d’adopter une approche différente pour faire évoluer nos manières de construire au bénéfice de nos clients, et susceptible d’améliorer la réponse du secteur aux défis environnementaux ».