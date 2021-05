Les astronautes passent quatre heures à faire le ménage à bord de l’ISS

Si vous comptiez échapper au ménage en allant dans l’espace, eh bien c’est raté. En effet, alors qu’on pourrait penser que les astronautes à bord de l’ISS n’ont d’autres activités que celles liées à leur mission d’observation et de recherche, ce n’est pas tout à fait exact. Il y a une tâche à laquelle doit se conformer chaque astronaute, tous les samedis matin, pendant 3 à 4 heures : le ménage.

Les astronautes veillent à éliminer le plus de micro-organismes et débris flottants possible

Le contrôle des micro-organismes est essentiel à bord de l’ISS pour éviter la prolifération des champignons, des moisissures et d’autres bactéries. En effet, si les micro-organismes s’accumulent dans cet environnement fermé, ils nuiraient à la santé des astronautes, c’est pourquoi les astronautes veillent à désinfecter systématiquement ou, à défaut, régulièrement leur environnement. Comme l’explique le Français Thomas Pesquet, « nous devons désinfecter toutes les surfaces que nous touchons chaque semaine».

L’astronaute italienne Samantha Cristoforetti explique dans un article de blog que certains modules sont difficiles à nettoyer, comme le Node 3 où se trouvent les toilettes et le matériel sportif et le Node 1, où les astronautes mangent. Les astronautes nettoient ainsi ces modules à tour de rôle.

Ils doivent également aspirer régulièrement les grilles de ventilation pour retirer les petits débris flottants et éviter que les mécanismes d’épuration du dioxyde de carbone de la station ne bloquent la grille de ventilation et ne polluent l’air. Mais sinon, les astronautes peuvent profiter d’un week-end relativement normal, avec des caméras embarquées non actives et des appels brèves et rares venant du centre de contrôle.