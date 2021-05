Une grosse faille de sécurité menace les smartphones sortis entre 2007 et 2018

La société israélienne de cybersécurité CheckPoint, et plus précisément son unité « Research » vient de dévoiler un article dans lequel elle explique que ses chercheurs ont découvert une énorme faille de sécurité dans les modems du SoC Snapdragon à la fin de l’année 2020. Les modems concernés sont les MSM (modems de station mobile) qui font depuis longtemps partie intégrante de la téléphonie mobile. Ces modems prennent en charge non seulement les communications vocales, mais aussi les SMS et les connexions mobiles comme la 4G LTE et la 5G.

Toutefois, cet élément essentiel de nos smartphones a justement été longtemps ciblé par les pirates informatiques. Car en accédant à ce modem, ils accèdent aux données du téléphone. Pour ce faire, il leur suffit d’exploiter une faille, envoyer un SMS ou échanger des données avec l’appareil pour en prendre le contrôle. Les smartphones Android sortis entre 2007 et 2018 sont particulièrement concernés par cette faille de sécurité.

Qualcomm a sorti un correctif pour résoudre la faille de sécurité

La vulnérabilité se trouve dans une interface de gestion de la puce MSM baptisée QMI, développée par Qualcomm et exploitée par Android. Apparemment, les pirates peuvent facilement exploiter cette faille pour reprogrammer le modem en injectant un code malveillant. Ils pourront alors accéder à l’historique des appels, aux SMS et même mettre les utilisateurs sur écoute. Ils peuvent également exploiter la faille pour déverrouiller la carte SIM et contourner les limitations fixées par les fournisseurs de services.

Pour le moment, il semblerait que cette faille de sécurité n’ait pas encore été exploitée. Mais CheckPoint a informé Qualcomm de ses découvertes et celui-ci a immédiatement créé un correctif pour supprimer la brèche. Les fournisseurs de services mobiles ont également été alertés et il ne reste plus qu’à attendre le déploiement des mises à jour et leur installation pour, a priori, être à l’abri de cette faille de sécurité.