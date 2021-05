On sait d’où vient la roche spatiale qui explosa en Afrique australe en 2018

Une roche spatiale a explosé au-dessus de l’Afrique australe le 02 juin 2018. Elle a été repérée par le télescope du Calatina Sky Survey huit heures avant son explosion, lorsqu’elle était en train de fendre l’atmosphère. Finalement, l’astéroïde finit par exploser au-dessus de l’Afrique et l’un de ses morceaux atterrit au Botswana.

Une roche spatiale qui a grandement intéressé les scientifiques

Le rocher spatial faisait 1,5 mètre de diamètre et pesait l’équivalent du poids d’un éléphant adulte d’Afrique selon les chercheurs. Ce rocher spatial ne présentait pas un grand danger mais une fois au sol, des chercheurs du Botswana, d’Afrique du Sud, de Finlande et des Etats-Unis, accompagnés par des gardiens du Département de la faune et des parcs nationaux du Botswana se sont mis en quête des fragments de l’astéroïde.

Le fait que l’astéroïde soit tombé sur Terre permettait effectivement aux chercheurs d’étudier sa nature étant donné que le taux de contamination terrestre était très faible. Dans leur quête, les chercheurs devaient à la fois faire attention aux animaux sauvages et scruter les excréments d’animaux, qui ressemblaient apparemment aux débris de l’astéroïde.

A force de patience, les chercheurs ont trouvé 24 morceaux de la roche spatiale

Ce fût finalement le 23 juin qu’un petit morceau d’astéroïde pesant moins de 30 grammes fût retrouvé. Il a été baptisé Motopi Pan, d’après le nom d’un point d’eau local. Les chercheurs poursuivirent leurs recherches et en novembre 2020, l’équipe trouva 24 morceaux de la roche spatiale.

D’après les travaux des chercheurs, parus dans la revue Meteorics & Planetary Science, la roche spatiale qui s’écrasa sur Terre faisait anciennement partie du gigantesque astéroïde Vesta qui se trouve dans la ceinture d’astéroïdes enroulant notre étoile entre les orbites de Mars et de Jupiter. Il y a 22 millions d’années, un autre astéroïde aurait heurté Vesta et l’impact a envoyé d’innombrables fragments de l’astéroïde dans l’espace. La roche spatiale qui explosa au-dessus de l’Afrique australe en 2018 était ainsi l’un de ces fragments.