Netflix : le service N-Plus permettrait d’avoir des contenus sur les coulisses de tournages

Roi incontesté du SVoD, Netflix réfléchit sans cesse aux moyens d’enrichir son service de streaming. Outre les exclusivités de la plateforme, Netflix se dote de nouvelles fonctions (comme le Smart Download), et bientôt, de nouveaux services. Un journaliste du site The Next Web a ainsi découvert que Netflix avait lancé une enquête auprès des utilisateurs, enquête portant sur un service du nom de N-Plus.

N-Plus regrouperait des contenus bien spécifiques, principalement les coulisses/backstage de tournage des fameux films et séries exclusifs. Une barre de recherche permettrait d’accéder aux différentes contenus de N-Plus à partir de l’app Netflix. A priori, l’accès à ce nouveau service serait sans surcoût pour l’abonné Netflix, et pourrait même être totalement gratuit si l’on s’en tient aux questions posées dans le sondage. L’enquête en cours porte sur l’intérêt de l’utilisateur pour un tel service, ce qui signifie sans doute que rien n’est encore sûr concernant l’arrivée de N-Plus sur la plateforme.