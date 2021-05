🔥 B&You répond à SFR RED avec des forfaits dès 4,99€/mois

Bouygues Telecom a décidé de répondre aux offres de SFR RED avec ses forfaits mobiles B&You. L’opérateur s’aligne sur son concurrent pour une offre, mais pas totalement pour le reste.

Aussi des promotions sur les forfaits B&You

Le premier forfait en promotion chez B&You coûte 4,99€/mois. Il propose les appels, SMS et MMS en illimité. Il y a un quota Internet de 5 Go. Cette offre dispose également de deux mois offerts à Spotify Premium. Pour le coup, l’offre de SFR RED est plus avantageuse parce qu’elle comprend 20 Go pour Internet.

Le deuxième forfait est plus proche de celui de SFR RED pour le coup. Il y a les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 60 Go, dont 12 Go en Europe et dans les DOM. Là aussi, Spotify Premium est offert pendant deux mois. Le prix est de 7,99€/mois.

Vient enfin le troisième forfait à 12,99€/mois. Lui aussi a les appels, SMS et MMS en illimité. Les abonnés ont le droit à 140 Go pour Internet, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Spotify Premium est une nouvelle fois offert pour deux mois.

Les trois forfaits de B&You sont promotion jusqu’au 9 mai pour ceux à 7,99€/mois et 12,99€/mois. C’est jusqu’au 11 mai pour celui à 4,99€/mois. Tous les trois sont sans engagement et sans hausse de prix après la première année. Ils sont disponibles dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom en cliquant ici. Si vous voulez ceux de SFR, ils sont à retrouver en cliquant ici.