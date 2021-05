🔥 SFR RED lance des forfaits 20/60/130 Go dès 5€/mois

SFR RED a lancé de nouvelles promotions pour ses forfaits mobiles avec un premier prix de 5€/mois. L’opérateur propose trois forfaits avec 20, 60 ou 130 Go comme quantité Internet.

Des promos sur les forfaits dès 5€/mois chez SFR RED

Le premier forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, avec un quota Internet de 20 Go. L’usage dans les DOM et l’Union européenne comprend là encore les appels, SMS et MMS en illimité. L’enveloppe pour Internet est par contre de 6 Go. Cette offre est disponible au prix de 5€/mois.

La deuxième offre propose à son tour les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 60 Go en France et 9 Go dans les DOM et dans l’Union européenne. Le prix est de 8€/mois.

Enfin, le troisième forfait comprend 130 Go pour Internet en France et 15 Go dans les DOM et dans l’Union européenne. Il y a là encore les appels, SMS et MMS en illimité.

Les trois offres sont sans engagement et sans condition de durée. Il faut comprendre par là que SFR RED ne va pas augmenter le prix après la première année, comme cela peut parfois arriver chez la concurrence.

Si l’un des forfaits vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site de SFR RED à cette adresse pour faire votre choix. Les prix indiqués ici sont valables jusqu’au 9 mai.