Google va activer par défaut l’authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs va devenir un élément activé par défaut sur les comptes de Google. Le groupe profite de la journée mondiale du mot de passe pour faire cette annonce, sachant que cela touche la sécurité.

L’authentification à deux facteurs arrive par défaut chez Google

À ce jour, la plupart des utilisateurs se connectent à leur compte avec un identifiant et un mot de passe. Le problème avec cette méthode est que n’importe qui peut se connecter, tant que la personne a les accès. C’est là qu’intervient l’authentification à deux facteurs, que ce soit chez Google ou d’autres sites/services.

Cette authentification requiert à l’utilisateur d’entrer un code, en plus de son identifiant et de son mot de passe. Ce code est généré par une application mobile ou il est envoyé par e-mail/SMS selon les cas. Il est également possible d’avoir un pop-up dédié sur son smartphone Android ou bien utiliser une clé de sécurité. Ainsi, un hacker ne pourra pas se connecter au compte d’une victime parce qu’il n’aura pas le code ou la clé nécessaire.

Il est bon de noter que l’authentification à deux facteurs n’est en soi pas une nouvelle option. La nouveauté ici est que Google va l’activer par défaut sur des comptes « configurés de manière appropriée », explique le groupe. Cela va progressivement se mettre en place.

Et puisque c’est la journée mondiale du mot de passe, nous vous pouvons vous inviter à utiliser un gestionnaire de mots de passe. C’est un moyen de stocker ses mots de passe et en avoir un différent pour chaque plateforme. Il existe plusieurs gestionnaires, dont BitWarden, 1Password, KeePass ou encore Dashlane pour ne citer qu’eux.