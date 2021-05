Asus Zenfone 8 Flip : le design et les specs en fuite (bloc photo pivotant, Snapdragon 888, 5000 mAh, écran 90 Hz)

L’Asus Zenfone 8, successeur du Zenfone 7 (logique…) vient de tomber le masque. Le design, les coloris et surtout les specs de l’engin ont fuité sur les réseaux sociaux, Twitter en tête. Le leak concerne en fait 2 modèles, dont un avec une particularité très originale : la caméra peut pivoter vers l’avant ou l’arrière du mobile ! Le Zenfone 8 Flip dispose aussi d’un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, d’une batterie de 5000 mAh, de 256 Go de stockage et d’un écran OED Full HD de 6,67 pouces à la fréquence d’affichage de 90 Hz. Le poids serait de 230 grammes (lourd donc).

Full Specs & Renders of the ASUS Zenfone 8 & Zenfone 8 Flip, launching on May 12 Zenfone 8 is a compact smartphone with 5.92″ screen size while th 8 Flip has a 6.67″ AMOLED Display. Both feature Snapdragon 888 & 64MP Main Camera. Please link & credit: https://t.co/9ZO803tRlk pic.twitter.com/MCc2p5ISaK — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) May 5, 2021

Le bloc photo du Zenfone 8 Flip serait composé d’un capteur principal 64 Mpx, d’un téléobjectif 8 Mpx et d’un 12 Mpx ultrawide. Le capteur Macro disparait. Dommage.

Le Zenfone 8 s’avère nettement plus conventionnel : écran FULL HD de 5,92 pouces, Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM, une batterie 4000 mAh et 128 Go de capacité de stockage. Et bien sûr, on ne bénéficie plus du bloc photo pivotant.