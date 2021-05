L’Oculus Quest est devenu incontournable, au point que des titres PCVR réputés « inadaptables » sur Quest finissent quand même par s’y faire une petite place. Cela donne parfois des résultats décevants – la version Quest de The Wizard: Dark Times semble vraiment immonde en terme de réalisation – mais parfois les devs parviennent à faire des petits miracles. On espère que ce sera le cas pour Stride, un Mirror’s Edge-Like (jeu de Parkour) dont la version Quest vient d’obtenir le feu vert de Facebook ! Le studio Joy Way explique qu’il reste encore quelques détails à régler avant le lancement dans l’Oculus Store. Une version PSVR est aussi en route, mais plus tard dans l’année.



Big news! #STRIDE has been approved for Oculus Quest 🥳 @oculus has accepted our concept pitch for putting STRIDE on Quest.

We still need to work out some details with the Oculus team as we get closer to finishing the Quest port. Stay tuned! pic.twitter.com/CrfWdoFBV8

— Joy Way — VR Games Devs (@JoyWayVR) April 30, 2021