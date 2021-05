La 5ème a été la bonne, et un jour symbolique qui plus est. Ce 5 mai 2021 était en effet la date du 60ème anniversaire du premier américain dans l’espace, Alan Shepard. Désormais, le 5 mai sera aussi la date du premier atterrissage sans dégâts du gros lanceur Starship (SN15), celui-là même qui préfigure les futures missions vers Mars.

Les 4 vols précédents s’étaient tous soldés par l’explosion du lanceur, le plus souvent quelques secondes seulement avant le contact au sol. Le Starship SN15 s’est élevé de la base de Boca Chica puis a atteint les 10 kilomètres d’altitude. L’engin a alors entamé sa descente, et cette fois, toutes les étapes ont été franchies sans difficultés apparentes, du redressement de la fusée (manœuvre belly flop) à l’allumage des rétro-moteurs.

Ce succès un peu tardif est de grande importance pour SpaceX. La firme spatiale a en effet été choisie par la NASA pour construire la prochaine fusée qui portera de nouveau des astronautes américains sur la Lune, dans le cadre du programme Artemis. L’atterrisseur de cette mission lunaire sera directement conçu à partir des plans du Starship. Mais SpaceX vise déjà plus haut (et plus lourd) désormais : après le Starship, c’est au tour de l’immense Super Heavy (72 mètres) de passer l’épreuve des vols d’essai. Le prochain vaisseau pour Mars, ce pourrait bien être lui.