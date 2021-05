Blue Origin programme son 1er vol commercial pour l’espace pour le 20 juillet

Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos (patron d’Amazon), compte effectuer le premier vol suborbital de tourisme de sa navette New Shepard le 20 juillet prochain. Cela représente une étape majeure dans un contexte concurrentiel qui ambitionne de développer le tourisme spatial.

Dans un communiqué, Blue Origin indique qu’elle va offrir l’une des places au vainqueur d’une vente aux enchères en ligne, dont les bénéfices seront reversés à la fondation qu’elle a créée.

Blue Origin n’a pas révélé dans l’immédiat sa très attendue stratégie sur le long terme en matière de prix, un secret précieusement protégé en interne depuis plusieurs années.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg

— Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021