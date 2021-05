Le Dernier Voyage : une date de sortie pour le film de S.F français avec Jean Reno en vedette (trailer)

Le Dernier Voyage remet une pièce dans le juke box de la production française de S.F. Le film de Roman Quirot s’inspire visiblement des films de genre des années 80/90, en espérant que ce choix de direction artistique ne cache pas un manque de moyens techniques. Ce long métrage de S.F narre les aventures de Paul W.R (Hugo Becker), seul astronaute en mesure de détruire une monumentale Lune Rouge qui se dirige à pleine vitesse vers la Terre. Cette Lune n’est pas là par hasard puisqu’elle a longtemps servi à alimenter la Terre en énergie. Paul W.R sera bientôt accompagné dans sa quête par Elma (Lya Oussadit-Lessert), une ado aussi pénible qu’audacieuse. A noter que l’iconoclaste Philippe Katerine ainsi que Jean Reno (Le Grand Bleu, Leon) font aussi partie du casting.



On peine vraiment à se faire un avis à partir du premier teaser du film, mais on veut tellement y croire… Le Dernier Voyage a enfin une date de sortie et sera donc diffusé en salles le 19 mai prochain.