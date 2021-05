HTC dévoilerait non pas un mais deux casques VR lors de sa keynote Vivecon

Depuis quelques semaines, HTC tease l’arrivé prochaine de son nouveau casque VR… rectification, de SES nouveaux casque VR. Le site Protocol a en effet repéré la mention de deux casque VR, le Vive Focus 3 Business Edition (à priori autonome), et le Vive Pro 2 (PC-VR), dans des documents de HTC. Les deux casques sont aussi apparus un court moment sur le site de vente Alzashop, leakant ainsi les tarifs très élevés de ces modèles. Le Vive Focus 3 Business Edition serait facturé à 1474 euros, tandis que le Vive Pro 2 culminerait à 842 euros. Les deux modèles seraient disponibles le 20 mai prochain, soit environ une semaine après leur présentation officielle.

On notera que le casque VR autonome de HTC, le Vive Focus 3 Business Edition, serait vendu 4 fois plus cher qu’un Oculus Quest 2. A ce prix, HTC a vraiment intérêt à sortir le grand jeu technologique (à minima : champ de vision de 120°, résolution 4K, processeur XR1 overclocké, etc.). Le Vivecon 2021 se tiendra les 11 et 12 mai prochains.