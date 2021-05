Epic Games a failli développer un jeu pour le PSVR 2

Le procès entre Apple et Epic Games continue de livrer ses secrets d’alcôves. Parmi les pièces fournies à la justice, un échange de mails entre Joe Kreiner, VP Business chez Epic Games, et Gio Corsi, Directeur Sony des relations avec les Développeurs, nous apprend qu’Epic Games n’a pas été très loin de développer un jeu VR pour le compte du PlayStation VR 2. L’échange s’est tenu en 2018, dans le cadres des négociations autour du cross-play via la version PS4 de Fortnite. Sony refusant alors le cross-play, Epic a tenté d’amadouer le fabricant en promettant de développer un jeu de lancement pour le PSVR 2 (en cas d’accord bien sûr).

Les documents disponibles au procès ne permettent pas de savoir si un tel accord a pu être trouvé sur ce terrain. L’hypothèse la plus probable est que rien n’a été signé : Epic n’a sorti aucun nouveau jeu VR depuis Robo Recall en 2017, un titre développé pour le compte de la plateforme Oculus Rift puis Oculus Quest, et l’on sait désormais que PSVR 2 ne se dévoilera officiellement qu’en 2022 (la date de lancement pourrait être encore plus lointaine).