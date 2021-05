Amazon ouvre un entrepôt à Metz, son 8e en France

Amazon annonce l’ouverture de son huitième entrepôt français et ce sera dans la métropole de Metz (dans l’Est de la France). Le centre de distribution sera opérationnel dans le courant de l’été 2021 selon le commerçant en ligne. Ce sera l’occasion de créer 1 000 emplois en CDI.

Amazon débarque près de Metz avec un entrepôt

Le centre de distribution d’Amazon à Metz sera implanté sur l’ancienne base aérienne du plateau de Frescaty. Elle est située située dans la commune d’Augny, au sud de Metz. L’entrepôt représente une superficie de 50 000 m2 au sol, optimisé sur 4 niveau, selon un communiqué du géant américain. Il précise avoir déjà lancé les recrutements pour ce site, notamment pour des postes de cadres et de techniciens de maintenance.

« La campagne de recrutement qui s’ouvre marque l’aboutissement d’un projet conduit main dans la main avec les acteurs locaux depuis plusieurs années », a plaidé dans le communiqué Ronan Bolé, directeur d’Amazon Logistics en France. Parmi les élus locaux cités dans le communiqué d’Amazon, on retrouve Cédric Gouth, vice-président de Metz Métropole et maire de Woippy, où Amazon a ouvert une agence de livraison en 2019. Amazon explique que l’avis favorable des élus à cette implantation « a pour principal objectif de préparer le bassin d’emplois à saisir cette opportunité en termes d’emplois directs et d’emplois indirects ».

Ce centre de distribution sera donc le huitième en France. Il rejoindra ceux de Saran, Montélimar, Sevrey, Lauwin-Planque, Boves, Brétigny-sur-Orge et Senlis.