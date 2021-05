PlayStation : Sony et Discord s’associent pour la messagerie

Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, annonce un partenariat avec Discord qui tourne autour de la PlayStation. Ce choix est assez insolite quand on sait que Microsoft, qui dispose des Xbox, voulait racheter Discord pour 10 milliards de dollars. Mais le projet est finalement tombé à l’eau.

Partenariat entre Sony et Discord pour la PlayStation

« Ensemble, nos équipes sont déjà à pied d’œuvre pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur le PlayStation Network », écrit Jim Ryan. « Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine, afin de permettre aux amis, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble », ajoute le responsable.

Ce partenariat est assez sérieux en réalité, puisque Sony a réalisé un investissement minoritaire dans Discord. Jim Ryan ne communique toutefois aucun montant. « Nous sommes donc très heureux de commencer ce voyage avec l’un des services de communication les plus populaires au monde », se charge simplement de déclarer le PDG de Sony Interactive Entertainment.

La logique voudrait que l’intégration avec le PlayStation Network se fasse directement pour les joueurs sur PS5. Un support sur PS4 peut éventuellement avoir lieu, mais il n’y a rien de sûr à ce stade.