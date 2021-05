Arcane, la première série animée basée sur League of Legends, arrive bientôt sur Netflix (trailer)

Arcane sera la toute première série animée basée sur le lore de League of Legends. Annoncée en 2019 par Riot Games puis repoussée en 2021 à cause de la pandémie, Arcane est donc fin prêt à débarquer sur la première plateforme de SVoD. La série a été créée par le studio Fortiche Productions, à qui l’on doit déjà les clips impressionnants du groupe virtuel K/DA (lui-même tiré de LoL).

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021

Au vu des nombreux et superbes trailers de LoL, il est presqu’étonnant qu’une série animée tirée du jeu arrive seulement maintenant sur nos écrans. On ne sait pas encore grand chose encore du scénario de la série, si ce n’est que les protagonistes Vi et Jinx seront les deux principaux héros de cette nouvelle aventure.