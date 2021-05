Facebook rachète le développeur du FPS Onward et livre des dizaines de milliers d’Oculus Quest 2 à ses salariés

Downpour Interactive, le studio à l’origine du FPS VR multijoueurs Onward, vient d’être racheté par Oculus Studios (Facebook en somme). Downpour rejoint donc Beat Games, Ready at Dawn et Sanzaru Games dans la liste des studios possédés par Oculus, mais Facebook précise d’emblée qu’Onward continuera de bénéficier de mises à jour sur Steam. En revanche, les prochains titres de Downpour Interactive seront sans doute disponibles uniquement dans l’Oculus Store. A noter qu’Onward a été porté sur l’Oculus Quest en 2020, et qu’il peut se jouer en cross-play avec le PCVR. Aucune information n’a fuité concernant le montant de la transaction.

