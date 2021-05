Oculus Quest : plébiscite chez les devs, le 60 Hz pour le hand-tracking et les apps SideQuest via Android

[Article initial daté du 29/04] Dès lors qu’on parle de VR, difficile d’échapper à l’Oculus Quest tant ce dernier étend son emprise sur un secteur encore bourgeonnant. Cette prédominance se traduit aussi dans le volume d’infos portant sur le casque VR de Facebook. Un rapport du GDC nous apprend que l’Oculus Quest est bien le casque numéro un chez les studios spécialisés dans les titres en VR (3000 studios environ).

27% de ces studios développent des jeux (ou autres applications) pour l’Oculus Quest, contre 17% pour l’Oculus Rift et le HTC Vive, et… 10% pour les apps iOS développées en ARKit (avec affichage VR ou AR). Le score d’iOS est étonnant (devant le PSVR et les casques Windows Mixed Reality Headset, à 8% !) et pourrait laisser entendre que les devs ont commencé à plancher sur des apps pour les futures Apple Glass.

27% des studios VR développent sur Quest. Ci-dessus, Carve, un jeu de Snowboard annoncé lors de l’Oculus Games Showcase

Autre info, portant cette fois sur la fréquence du hand tracking de l’Oculus Quest 2. La fréquence passe de 30 à 60 Hz et la latence est réduite de 10%. Le 60 Hz n’est pas automatique et doit être implémenté par les développeurs.

Enfin, il est désormais possible d’installer des apps SideQuest directement sur le casque Oculus Quest via l’app Android (non disponible sur iOS malheureusement). Un PC n’est donc plus nécessaire pour cette opération.