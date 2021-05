Sony a déposé un brevet pour introduire un système d’IA dans les jeux vidéo

Une intelligence artificielle qui prend notre place lors d’une pause-pipi, ou qui nous aide à surmonter un niveau difficile, c’est l’objet du brevet que Sony a déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO). Apparemment, il ne s’agirait pas d’un simple « bot » mais d’un véritable système capable de reproduire jusqu’au style de jeu personnel du joueur.

Le système d’intelligence artificielle épaulera le joueur et le remplacera s’il le faut

Le système d’assistance de jeu de Sony est ainsi basé sur l’intelligence artificielle. L’entreprise a expliqué que l’intelligence artificielle sera notamment capable de contrôler les actions en jeu avec un profil par défaut. Néanmoins, le système d’IA va par la suite personnaliser sa manière de jouer en observant le style de jeu du joueur et va le copier. Ainsi, le joueur peut laisser l’IA prendre les commandes de son jeu s’il doit s’absenter un court laps de temps en pleine partie ou s’il ne parvient pas à surmonter un obstacle.

Sur ce dernier point, le brevet décrit un système d’assistance qui aide le joueur lorsqu’il est bloqué. Le système d’IA se base effectivement sur une compilation automatique des actions réussies des joueurs dans une base de données pour créer des suggestions et des tutoriels.

Sony fera des rapports aux développeurs pour améliorer leurs jeux

Si l’IA ne parvient pas non plus à surmonter l’obstacle alors elle transmet une vidéo et une question à des joueurs experts. Le logiciel va ensuite analyser toutes les réponses reçues et transmettra la réponse la plus appropriée à l’utilisateur. Les réponses obtenues seront également ajoutées à la base de données pour aider les joueurs qui rencontreront les mêmes problèmes.

De plus, Sony a assuré qu’il allait transmettre les données collectées aux développeurs pour que ces derniers déterminent les obstacles trop difficiles pour les joueurs et éviter de les inclure dans leurs jeux à l’avenir.

Néanmoins, pour éviter des abus sur l’utilisation de l’intelligence artificielle sur les parties de jeu, Sony a souligné dans son brevet que l’utilisation de ce système d’IA aura une durée limitée.