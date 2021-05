Le plus grand avion du monde a réussi son deuxième vol

Le jeudi 29 avril dernier, la société Stratolaunch a annoncé qu’elle avait terminé le deuxième vol d’essai du Talon-A, connu comme étant le plus grand avion du monde à l’heure actuelle. Cet avion serait un lanceur à double fuselage, d’une envergure de 117 mètres et qui a volé pendant trois heures et 14 minutes au-dessus du désert de Mojave, à une altitude de plus de 4 200 mètres.

L’avion a volé plus longtemps que lors du premier test

Pour rappel, le premier vol de l’avion a eu lieu en 2020, l’avion a volé à une attitude plus haute, à 5 100 mètres environ, mais a tenu 44 minutes moins longtemps que ce second test. Stratolaunch se félicite ainsi d’avoir franchi une nouvelle étape pour atteindre son but de lancer des véhicules hypersoniques dans les airs.

Le Dr Daniel R.Millman, directeur de la technologie de Stratolaunch, a déclaré que l’entreprise «fait progresser la capacité de notre pays à être un leader mondial sur le marché hypersonique. Notre vol d’aujourd’hui nous rapproche encore plus de notre promesse de fournir le premier service d’essais en vol hypersonique au monde ».

Le Talon-A pourrait servir à livrer des armes

Apparemment, la version commerciale de Talon-A devrait commencer à voler à partir de 2022. L’entreprise se pencherait également sur une version réutilisable du Talon-A qu’elle commencera à tester à 2023. Ce véhicule hypersonique de classe Mach 6 devrait ainsi pouvoir fournir 60 secondes de vol hypersonique avant de revenir en arrière pour se poser sur une piste conventionnelle de manière autonome.

Selon Space, l’armée américaine pourrait s’intéresser aux activités de Stratolaunch car ces avions seraient utiles pour livrer des armes et atténuer les coûts du ministère de la défense.