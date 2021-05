Wingcopter 198 : Le drone qui peut livrer plusieurs colis sur de longues distances

Les drones sont actuellement pensés pour assurer plusieurs rôles et être utiles à divers domaines. Ils peuvent tout aussi bien être utilisés par des particuliers, que par des médecins, des militaires ou encore par des établissements de commerce. Justement, dans ce dernier domaine, une société allemande éponyme vient de concevoir un drone autonome capable de livrer plusieurs colis en même temps et sur de longues distances. Le nom de ce drone ? Le Wingcopter 198.

Ce drone peut transporter des colis de 5 kg et atteindre une vitesse de 150 km/h sans charge

Le Wingcopter se distingue des autres drones par le fait qu’il s’agit en même temps d’un drone à décollage vertical et d’un avion. En effet, ce drone est doté de huit rotors qu’il utilise pour s’élever à la verticale. Une fois qu’il atteint son altitude de croisière, il réoriente certains de ses moteurs et en coupe d’autres pour les transformer en système propulsif d’avion. Grâce à ce procédé, l’aéronef peut parcourir jusqu’à 75 km avec trois paquets pesant 5 kg au total. Le drone mesure fait 1,5 mètre de longueur et deux mètres de largeur. Il dispose également d’un système de treuil qui lui permet de déposer ses colis.

Une fois ses colis déposés, le Wingcopter peut atteindre une vitesse de 150 km/h pour rejoindre sa base. De plus, il suffit de remplacer sa batterie et de recharger des colis pour que le drone reparte faire ses livraisons. Le vol est autonome et d’après la société, un seul opérateur permet de superviser jusqu’à 10 drones. L’appareil est aussi muni de plusieurs capteurs, dont des capteurs d’obstacle, de navigation et de vitesse. Le drone est également muni d’une seconde batterie en cas de problème.

En tout cas, les créateurs du Wingcopter 198 affirment que ce drone est particulièrement utile pour desservir les zones rurales et les endroits difficiles d’accès. Le drone attend actuellement son homologation par l’administration américaine chargée de l’aviation, ou la FAA.