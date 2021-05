Mettre nos smartphones en « mode nuit » n’améliorerait toujours pas notre qualité de sommeil

Il est de notoriété publique que l’utilisation des smartphones pendant la nuit n’est pas recommandée. En effet, la lumière bleue qui en émane empêche l’endormissement en plus de provoquer divers maux, comme la réduction de l’acuité visuelle et l’augmentation des risques de dégénérescence maculaire sur le long terme.

Pour y remédier, Apple a lancé en 2016 une fonctionnalité « mode nuit » dans iOS. Cette option permettait d’ajuster les couleurs pour réduire les ondes courtes ou la lumière tôt. Très vite, Google ainsi que d’autres fabricants de smartphones ont aussi enjambé le pas. Néanmoins, une récente étude de la Brigham Young University (BYU) de l’État de l’Utah, aux États-Unis, a démontré que le mode nuit ne réglait en rien nos problèmes de sommeil.

Réduire la lumière bleue avec le mode nuit ne suffit pas à améliorer le sommeil

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs du BYU se sont associés aux chercheurs du centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati aux Etats-Unis. Ils ont effectué des tests de qualité de sommeil sur 167 jeunes âgés entre 18 à 24 ans. Ils les ont divisés en trois groupes : le premier utilisant leur téléphone avec le mode nuit activé, le deuxième groupe utilisant leur smartphone sans mode nuit et le troisième groupe n’utilisant pas du tout leur smartphone avant de se coucher.

Etonnamment, les chercheurs n’ont constaté aucune différence entre les trois groupes. Alors, les chercheurs ont réduit l’échantillon à deux groupes en fonction de leur durée de sommeil enregistrée précédemment. Le premier groupe dormait environ 7 heures par nuit et le second groupe dormait moins de six heures par nuit. Les chercheurs constatèrent que l’utilisation du portable avait légèrement altéré la qualité du sommeil du premier groupe. Ils notèrent également que les individus qui n’utilisaient pas leur téléphone avant de s’endormir avaient une meilleure qualité de sommeil.

Néanmoins, cette étude a mis en avant qu’il n’y avait pas que la lumière bleue qui impactait sur l’endormissement, mais surtout l’utilisation du smartphone pendant la nuit.