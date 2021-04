Dexter : premier teaser pour le retour du serial killer

Au terme de 8 saisons (dont un final qui a beaucoup fait polémique), Dexter est devenu l’un des assassins les plus iconiques du 7ème art, en grande partie d’ailleurs grâce au charisme vénéneux de l’acteur Michael C.Hall. 8 ans après le chapitre final, Showtime a annoncé que le serial killer ferait son grand retour dans une mini-série de 10 épisodes. Cette ultime saison sera sans doute aussi une manière de clôturer avec un peu plus d’élégance (et de cohérence) le véritable bazar qu’était devenu la huitième saison (oh, et aussi la 6ème et 7ème tant qu’on y est).



Ceux qui sont allés au bout des huit première saisons savent que Dexter finit donc comme « simple » bucheron près de la petite ville d’Iron Lake. Mais tout ne s’arrêtera pas là, ainsi que l’annonce un teaser forcément beaucoup trop court. James Manos Jr est toujours le showrunner de cette mini-série, qui récupère aussi plusieurs réalisateurs des saisons précédentes. Dexter, le vrai final, sera diffusé par Showtime à l’automne prochain. Quant à la diffusion en France, on croise fort les doigts pour que Canal+ soit en mesure de récupérer les droits. La chaine française a en effet déjà signé un deal avec Showtime pour la diffusion exclusive de certaines séries (dont l’excellent Californication par exemple).