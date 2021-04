Oculus Quest : ForeVR Bowl, The Wizards: Dark Times et Loco Dojo en approche (trailers)

Les nouveautés continuent d’affluer vers l’Oculus Quest. ForeVR Bowl, premier titre du studio ForeVR (fondé par deux vétérans de Zynga), se dévoile enfin dans un premier trailer…malheureusement uniquement visible sur l’Oculus Store. Ce jeu de bowling est jouable jusqu’à 4 personnes, mais inclut aussi un mode solo. A priori, les nouveaux avatars de l’Oculus seraient reconnus dans le jeu. Les graphismes sont sympathiques et le gameplay semble plutôt solide. Le jeu pourrait arriver sur Quest durant le Q2.

Déjà jouable depuis plus d’un an sur PCVR, The Wizards Dark Times débarque bientôt sur Quest. Cette suite du célèbre jeu de sorts en VR s’annonce largement plus riche que son prédécesseur. Outre le jet de sorts, il sera aussi possible de tirer à l’arc (forcément magique) sur les ennemis. Et ça, c’est très cool.

Enfin, le party game déjanté Loco Dojo arrivera lui aussi sur Quest durant l’année en cours. C’est pile-poil le type de jeu qu’il nous faut en ces moments un peu tristes.