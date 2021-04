State of Play : presque tout pour Ratchet & Clank Rift Apart (et un peu de Subnautica Below Zero)

Annoncé pour le State of Play, Ratchet & Clank: Rift Apart a dévoré la plus grande part de la conférence PlayStation, avec pas moins de 16 minutes de démo. Et le terme de démo n’est pas usurpé tant il s’agissait ici d’en mettre plein la vue. Les nouvelles séquences de gameplay dévoilées creusent cette fois le gap avec le jeu de 2016. Nefarious City vibre de vie et de trafic, les zones en plein air sont luxuriantes et grouillent de bestioles en tout sens, sans oublier les effets quasi pyrotechniques des armes. Les textures et la modélisation tracent une nouvelle limite sur PlayStation 5, et même la DA semble bénéficier cette fois d’un soin tout particulier.

Côté story, Ratchet démarre l’aventure sans Clank et fait la rencontre de Madame Zurkon, qui lui annonce que la résistance s’organise contre le terrible Docteur Néfarious. Et Clank ? Ce dernier bat la campagne avec Rivet, une Lombax femelle encore plus agile que Ratchet. Quant au gameplay, il évolue peu : Ratchet peut désormais courir sur les murs comme dans Assassin’s Creeds et gagne un peu en agilité. Les principales évolutions concernent les failles dimensionnelles, qui font largement étalage des capacités du SSD de la PS5, et certains nouveaux modes de jeu (défis de Glitch et d’arène notamment). Insomniac précise en outre que le DualSense sera largement exploité, tant au niveau des vibrations que de la gestion fine des tirs. Ratchet & Clank Rift Apart sera disponible sur PS5 le 11 juin prochain.



Outre ce titre arcade qui s’annonce techniquement très abouti à défaut de révolutionner le jeu video, le State of Play s’est ouvert sur une présentation rapide de la version PS5 de Subnautica Below Zero, le superbe jeu de survie du studio Unknown World . La version PS5 prend en charge les capacités de la DualSense et propose des graphismes 4K d’une clarté de cristal. C’est beau. Tout à fait personnellement, ce fut pour moi le grand moment de ce State of Play, même si ce vrai plaisir n’a duré qu’un peu plus d’une minute. Subnautica Below Zero sortira sur PS5, mais aussi sur PS4, PC Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 14 mai prochain.