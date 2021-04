La PS5 débarquera en Chine le 15 mai prochain (aie le stock !)

Alors que les gamers européens ont encore toutes les peines du monde à mettre la main sur une PlayStation 5, voilà que Sony annonce que la console sortira prochainement… en Chine ! La conférence de Sony Interactive Entertainment Shanghai concernait donc bel et bien le lancement de la PS5 dans l’Empire du Milieu. La PlayStation 5 sera disponible en Chine 15 mai prochain, soit seulement 6 mois après le lancement de la console (contre 16 mois d’attente pour la PS4 à son lancement).

Les tarifs de la PS5 seront de 3 899 yuan (495 euros) et 3 099 yuan (395 euros) pour la PS5 « classique » et la Digitale Edition, soit dans les clous des prix affichés ailleurs dans le monde. Concernant la disponibilité réelle de la console, il semble déjà que les gamers chinois seront logés à la même enseigne que dans tous les autres pays, hormis les Etats-Unis (visiblement priorisés par la logistique de Sony) : les premières boutiques chinoises à avoir proposé des précommandes sont déjà toutes en ruptures de stocks.

A noter enfin que ce lancement chinois s’accompagne d’une nouvelle curation du PlayStation Plus Collection : les gamers chanceux abonnés au PlayStation Plus pourront ainsi jouer « gratuitement » à Final Fantasy XV, Gravity Rush 2, Hardcore Mecha, Helldivers, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Journey, The Last Guardian, LittleBigPlanet 3, LocoRoco Remastered, Ratchet & Clank, Tearaway ainsi que WipEout Omega Collection. Vrai avantage cette fois de ce calendrier décalé, Ratchet & Clank : Rift Apart fera partie des titres de lancement de la PS5 en Chine.