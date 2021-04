Buzz Aldrin doit se sentir bien seul. Michael Collins était le « troisième homme » de la Mission Apollo 11, celui dont beaucoup ont oublié (injustement) le nom. Désigné pilote sur cette mission historique – après avoir loupé la mission Apollo 8 pour des problèmes de dos – Collins est aux commandes du module orbital lorsque Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la lune, le 21 juillet 1969.

Le parcours de Collins jusqu’à cette date illustre les critères d’excellence de la NASA. En 1960, Michael Collins rentre à l’école des pilotes d’essai de l’United States Air Force de la base aérienne Edwards. Quelques années plus tard, il effectue son premier vol spatial en embarquant dans la Mission Gemini 10. Il sera ensuite nommé pilote de la Mission Apollo 11… pour son second vol spatial. Le bilan en fin de carrière est impressionnant : Michael Collins est le 3ème américain (et la troisième personne) à effectuer une sortie extravéhiculaire; surtout, il est le premier, à jamais dans l’histoire de l’aérospatiale, à avoir effectué plus d’une sortie extravéhiculaire. Collins, le marcheur « oublié » de l’espace…

Michael Collins prendra sa retraite de la NASA en 1970. Alors major général de l’United States Air Force, il est nommé au poste de secrétaire d’État adjoint aux affaires publiques au département d’État des États-Unis. A peine un an plus tard, sur sa demande, il devient directeur du National Air and Space Museum, où se trouve justement… le module de commande d’Apollo 11 ! Le troisième homme de la Mission Apollo 11 est mort le 28 avril 2021 à l’âge de 90 ans.